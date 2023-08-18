Мебельная фабрика взорвалась в Турции

В турецкой Бурсе на мебельной фабрике вспыхнул пожар, вызвавший взрыв. Сотрудников предприятия эвакуировали, огонь был ликвидирован пожарными через час. Жертв нет.
На фабрике в турецкой провинции Бурса прогремел мощный взрыв.
Как пишет Trend, сначала по неизвестным причинам в производственной части предприятия вспыхнул пожар. Он и вызвал взрыв в здании.
Отмечается, что сотрудников фабрики эвакуировали, а к месту возгорания прибыли огнеборцы и полицейские. Через час огонь был ликвидировано.
В результате пожара и взрыва обошлось без жертв и пострадавших. В уничтожении последствий участвовали 15 пожарных и пять спасательных машин.