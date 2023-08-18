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Мебельная фабрика взорвалась в Турции

Мебельная фабрика взорвалась в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В турецкой Бурсе на мебельной фабрике вспыхнул пожар, вызвавший взрыв. Сотрудников предприятия эвакуировали, огонь был ликвидирован пожарными через час. Жертв нет.

На фабрике в турецкой провинции Бурса прогремел мощный взрыв.

Как пишет Trend, сначала по неизвестным причинам в производственной части предприятия вспыхнул пожар. Он и вызвал взрыв в здании.

Отмечается, что сотрудников фабрики эвакуировали, а к месту возгорания прибыли огнеборцы и полицейские. Через час огонь был ликвидировано.

В результате пожара и взрыва обошлось без жертв и пострадавших. В уничтожении последствий участвовали 15 пожарных и пять спасательных машин.

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