Мебельная фабрика взорвалась в Турции

Опубликовано: 11:38, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецкой Бурсе на мебельной фабрике вспыхнул пожар, вызвавший взрыв. Сотрудников предприятия эвакуировали, огонь был ликвидирован пожарными через час. Жертв нет.

На фабрике в турецкой провинции Бурса прогремел мощный взрыв.

Как пишет Trend, сначала по неизвестным причинам в производственной части предприятия вспыхнул пожар. Он и вызвал взрыв в здании.

Отмечается, что сотрудников фабрики эвакуировали, а к месту возгорания прибыли огнеборцы и полицейские. Через час огонь был ликвидировано.

В результате пожара и взрыва обошлось без жертв и пострадавших. В уничтожении последствий участвовали 15 пожарных и пять спасательных машин.