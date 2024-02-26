В Памуккале гремели выстрелы – ранено семь человек

В турецкой провинции Денизли сегодня гремели выстрелы – стреляли двое посетителей кафе у входа в университетскую больницу Памуккале, ранены семь человек, двое из них – серьезно, стрелявшие скрылись, сообщил турецкий телеканал.

Сегодня неизвестные открыли стрельбу в провинции Денизли на юго-западе Турции, есть семеро раненых, двое из них - тяжело, сообщает турецкий телеканал NTV.

"В Денизли два человека открыли стрельбу в кафетерии у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале"

- телеканал NTV

Известно, что огнестрельные ранения получили семь человек, двое из них – тяжелые, все пострадавшие госпитализированы. Сами стрелявшие скрылись с места преступления.

Сейчас на месте происшествия работает множество полицейских и следователи, ведется розыск преступников, - уточняет телеканал.