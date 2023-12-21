В Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть жертвы

Сегодня днем на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом под Новгородом Великим произошло массовое ДТП с участием более 50 грузовых и легковых авто: есть жертвы, раненых вывозят вертолетами.

В Новгородской области на трассе М-11 столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Никитин.

"На М-11 "Нева" произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами. Держу ситуацию на личном контроле"

- Андрей Никитин

В больницы региона эвакуируют десять пострадавших, в том числе двоих детей, сообщили в Минздраве РФ, передает РИА Новости .

"Медики эвакуируют в медицинские учреждения региона 10 пострадавших, в том числе двух детей, после массового дорожно-транспортного происшествия в Новгородском районе Новгородской области. Один ребенок в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу"

- Минздрав России

На место массового ДТП вылетели вертолеты МЧС и Центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба МЧС региона.

По предварительной информации, пострадали 10 человек, из них два ребенка.

"К сожалению, погибли четверо, в том числе один ребенок. Вертолеты МЧС России и Центра медицины катастроф следуют на место происшествия. ведомства"

- МЧС России

На месте происшествия работают спасатели. Также выдвинулся мобильный пункт обогрева МЧС, всего на месте работают 45 специалистов и 15 единиц техники, а также сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.