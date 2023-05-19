В Невинномысске поступили сообщения о минировании школ

Опубликовано: 12:16, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Невинномысске проверяют информацию о минировании нескольких городских школ. Сейчас из учебных заведений эвакуируют учеников.

В пятницу утром в несколько школ Невинномысска поступили сообщения о минировании. Об этом рассказал 19 мая мэр города.

По словам Михаила Миненкова, неизвестные отправили письма с угрозами на электронные почты учебных заведений.

Градоначальник подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Ситуация находится под контролем.

В настоящее время проводится эвакуация учащихся.