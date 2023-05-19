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В Невинномысске поступили сообщения о минировании школ

В Невинномысске поступили сообщения о минировании школ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Невинномысске проверяют информацию о минировании нескольких городских школ. Сейчас из учебных заведений эвакуируют учеников.

В пятницу утром в несколько школ Невинномысска поступили сообщения о минировании. Об этом рассказал 19 мая мэр города.

По словам Михаила Миненкова, неизвестные отправили письма с угрозами на электронные почты учебных заведений.

Градоначальник подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности. Ситуация находится под контролем.

В настоящее время проводится эвакуация учащихся.

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