В Кисловодске "заминировали" все городские школы

В Кисловодске неизвестные сообщили о минировании всех школ, а также ряда детсадов и других учреждений. В ходе проведенных проверок информация о минировании не подтвердилась.
В Кисловодске поступила информации о минировании всех городских школ. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в Telegram-канале главы курорта.
По словам Евгения Моисеева, в течение сегодняшнего дня также были получены сведения о минировании городской больницы, отдела ОВД, детсадов и ряда других учреждений.
Глава города отметил, что кинологами и представителями экстренных служб были проведены проверки учреждений, в ходе которых было установлено, что все угрозы являются ложными.