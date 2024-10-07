В Нальчике представили картины из чернозема

Выставочный проект в Нальчике познакомит с творческими поисками современного искусства. Посетители смогут увидеть картины из чернозема, бетонный ковчег и другие необычные произведения.
Выставка «Форма. Пространство. Земля» начала свою работу в Нальчике. На экспозиции представлены творения современных художников из нестандартных художественных материалов: бетона, чернозема, камней, какао-бобов, тыкв, оконных рам.
Художники Сергей Бруданин и Михаил Рихтер (Полухин) попытались через творчество передать концепцию заброшенного города, который был захвачен флорой и фауной.
Расширить рамки эстетического познания можно будет в парке 100-летия КБР в течение месяца, передает ТАСС.