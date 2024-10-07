Вестник Кавказа

В Нальчике представили картины из чернозема

В Нальчике представили картины из чернозема
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выставочный проект в Нальчике познакомит с творческими поисками современного искусства. Посетители смогут увидеть картины из чернозема, бетонный ковчег и другие необычные произведения.

Выставка «Форма. Пространство. Земля» начала свою работу в Нальчике. На экспозиции представлены творения современных художников из нестандартных художественных материалов: бетона, чернозема, камней, какао-бобов, тыкв, оконных рам. 

Художники Сергей Бруданин и Михаил Рихтер (Полухин) попытались через творчество передать концепцию заброшенного города, который был захвачен флорой и фауной. 

Расширить рамки эстетического познания можно будет в парке 100-летия КБР в течение месяца, передает ТАСС.

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