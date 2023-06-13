В Москве вспыхнул "Садовод"

Возгорание вспыхнуло на рынке "Садовод" в Москве. Проводится эвакуация всех людей, пострадавших нет. Это не первый пожар на рынке в этом году.

В юго-восточной части Москвы загорелся рынок "Садовод", ему присвоен второй уровень сложности.

Как сообщает телеграм-канал "112", сейчас спасатели эвакуируют всех людей. По информации очевидцев, вспыхнули палатки на 20-й линии.

Отмечается, что жертв не обнаружено, пострадал один человек.

Стоит добавить, что в июне этого года пожарные ликвидировали на "Садоводе" пожар, площадь которого составила 30 кв м.