Опубликовано: 13:12, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожарными ликвидирован огонь на московском рынке "Садовод". Возгорание произошло сегодня утром, вспыхнули три павильона.

Огонь, вспыхнувший на территории московского рынка "Садовод", потушен, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

"В 12.18 пожар полностью ликвидирован"

- ГУ МЧС по Москве

В ведомстве отметили, что при возгорании один человек отравился угарным газом. Там добавили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, как заявила пресс-служба рынка, в настоящее время ТК "Садовод" работает в обычном режиме.

Пожар на Садоводе

Пламя на рынке "Садовод", расположенном в юго-восточной части российской столицы, вспыхнуло сегодня утром. В огне оказались три павильона торгового комплекса.

В ТК "Садовод" разбился на 40 га, в него входят 8 тыс магазинов. В среднем рынок посещают 36,5 млн покупателей.

Последний раз "Садовод" горел в 2022 году. Также возгорание на территории комплекса происходило в 2018 году.