Огонь, вспыхнувший на территории московского рынка "Садовод", потушен, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.
"В 12.18 пожар полностью ликвидирован"
- ГУ МЧС по Москве
В ведомстве отметили, что при возгорании один человек отравился угарным газом. Там добавили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Кроме того, как заявила пресс-служба рынка, в настоящее время ТК "Садовод" работает в обычном режиме.
Пожар на Садоводе
Пламя на рынке "Садовод", расположенном в юго-восточной части российской столицы, вспыхнуло сегодня утром. В огне оказались три павильона торгового комплекса.
В ТК "Садовод" разбился на 40 га, в него входят 8 тыс магазинов. В среднем рынок посещают 36,5 млн покупателей.
Последний раз "Садовод" горел в 2022 году. Также возгорание на территории комплекса происходило в 2018 году.