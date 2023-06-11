Дым без огня: сауна скрытно горела во Владикавказе

Опубликовано: 23:00, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Необычный, но опасный пожар произошел сегодня вечером во Владикавказе. Пожарные с трудом нашли его очаг, однако в итоге все же справились с пламенем.

Крупный пожар произошел сегодня во Владикавказе, сообщает МЧС Северной Осетии.

В полседьмого вечера был получен сигнал о том, что сауна фитнес-центра заполняется дымом.

Пожарные на месте событий выяснили, что в помещение, действительно, откуда-то поступает дым, а вот огня там нет.

Специалисты провели эвакуацию, обеспечив безопасность 20 человек, а затем стали проверять помещение тепловизором.

В итоге выяснилось, что пожар возник под обшивкой. Вскоре открытое горение удалось ликвидировать. Площадь его составила около 30 кв м.

К 20.20 пожар был полностью потушен. К счастью, никто не пострадал.