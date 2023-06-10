Два пожара произошли сегодня в Стамбуле. Также произошел взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре.
На одном из заводов в Стамбуле вспыхнул пожар, сообщает издание TurkicWorld.
Как передают СМИ, возгорание произошло в стамбульском районе Башакшехир. На месте происшествия работают спасатели.
В другом районе города Пендик загорелся склад металлолома. Огонь был уничтожен.
Кроме того, утром взрыв произошел на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре, в результате которого погибли пять человек.