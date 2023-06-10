Опубликовано: 20:28, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Два пожара произошли сегодня в Стамбуле. Также произошел взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре.

На одном из заводов в Стамбуле вспыхнул пожар, сообщает издание TurkicWorld.

Как передают СМИ, возгорание произошло в стамбульском районе Башакшехир. На месте происшествия работают спасатели.

В другом районе города Пендик загорелся склад металлолома. Огонь был уничтожен.

Кроме того, утром взрыв произошел на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре, в результате которого погибли пять человек.