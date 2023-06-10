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Названа предварительная причина взрыва в Анкаре

Завод компании MKE (“Машинная и химическая индустрия“) в Анкаре
© Фото: ANADOLU
Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре стала непредвиденная химическая реакция, погибли пятеро рабочих, сообщил сегодня мэр турецкой столицы Васип Шахин.

Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре стала химическая реакция, сообщил сегодня губернатор города Васип Шахин.

"Примерно в 08:45 (совпадает с мск) в результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли. Наша прокуратура изучает этот вопрос. Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации"

- губернатор Анкары

В результате взрыва также произошло обрушение, к счастью, рабочих, оказавшихся под завалами, удалось спасти, - добавил Васип Шахин, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня утром на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

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