Названа предварительная причина взрыва в Анкаре

Опубликовано: 13:23, 10 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ANADOLU

Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре стала непредвиденная химическая реакция, погибли пятеро рабочих, сообщил сегодня мэр турецкой столицы Васип Шахин.

Предварительной причиной взрыва на ракетном заводе в Анкаре стала химическая реакция, сообщил сегодня губернатор города Васип Шахин.

"Примерно в 08:45 (совпадает с мск) в результате химической реакции произошел взрыв. К сожалению, пятеро наших рабочих погибли. Наша прокуратура изучает этот вопрос. Мы сделаем дополнительные заявления после получения четкой информации"

- губернатор Анкары

В результате взрыва также произошло обрушение, к счастью, рабочих, оказавшихся под завалами, удалось спасти, - добавил Васип Шахин, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня утром на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE в Анкаре прогремел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.