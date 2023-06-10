На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв, есть жертвы

Несколько человек погибли при взрыве на заводе по производству ракет и взрывчатых материалов в Анкаре, который работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел в ракетах и взрывчатых веществах, передал телеканал A Haber.
"Пожар, возникший после взрыва, в значительной степени был взят под контроль пожарными бригадами", - цитирует сообщение телеканала РИА Новости.
Пять человек остались под завалами после взрыва, передал телеканал CNN Turk.
"Согласно полученной информации, продолжаются спасательные работы в отношении пяти человек, оказавшихся под завалами"
- телеканал
"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли пятеро рабочих. Начато судебное и административное расследование", - сообщили в министерстве национальной обороны страны.
На месте происшествия направили работает пожарная бригада и врачи скорой помощи.