Аграрии пересеяли большую часть площадей, пострадавших от заморозков. Об этом сообщила в беседе с президентом глава Минсельхоза РФ.

Глава Минсельхоза РФ заявила о том, что аграрии оперативно пересадили пострадавшие от заморозков поля.

Ранее беседу с министром проводил президент. В частности, он указал на то, что ситуация с заморозками не должна отразиться на кошельках простых обывателей.

«Возвратные заморозки <…> привели к гибели более 1 млн га посевов - это порядка 1,2% всей площади. В настоящее время подавляющая часть этих площадей уже пересеяна. Еще порядка 700 тыс. га у нас пострадало, из которых 600 тыс. га – зерновые»

– Оксана Лут

По словам министра, несмотря на все усилия, российские аграрии все же недосчитаются урожая. Продуктовую «недосдачу» планируется погасить импортной продукцией. В частности, речь идет о яблоках.

Отметим, что одним из центральных поставщиков яблок в РФ является Турция. В Турции климат и почва подходят для выращивания яблок, что позволяет производителям обеспечить высокий объем продукции. Местные производители строго следят за качеством яблок.