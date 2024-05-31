В Минсельхозе РФ исправили последствия заморозков

Глава Минсельхоза РФ заявила о том, что аграрии оперативно пересадили пострадавшие от заморозков поля.
Ранее беседу с министром проводил президент. В частности, он указал на то, что ситуация с заморозками не должна отразиться на кошельках простых обывателей.
«Возвратные заморозки <…> привели к гибели более 1 млн га посевов - это порядка 1,2% всей площади. В настоящее время подавляющая часть этих площадей уже пересеяна. Еще порядка 700 тыс. га у нас пострадало, из которых 600 тыс. га – зерновые»
– Оксана Лут
По словам министра, несмотря на все усилия, российские аграрии все же недосчитаются урожая. Продуктовую «недосдачу» планируется погасить импортной продукцией. В частности, речь идет о яблоках.
Отметим, что одним из центральных поставщиков яблок в РФ является Турция. В Турции климат и почва подходят для выращивания яблок, что позволяет производителям обеспечить высокий объем продукции. Местные производители строго следят за качеством яблок.