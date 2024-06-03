В МИД России пригласили Грузию в формат "3+3"

Формат "3+3" привнесет стабильность на Южный Кавказ, сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили также, что по-прежнему ждут участия Грузии в нем.

Двери платформы "3+3" по-прежнему открыты для Грузии. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Выступая 6 июня на сессии "Россия - Азербайджан" в рамках ПМЭФ, заместитель министра заметил, что участие представителей Грузии в этом формате зависит от них самих.

"В рамках платформы "3+3" реально участвуют Азербайджан, Армения, Россия, Иран, Турция. Для Грузии дверь всегда открыта по мере готовности этой страны к такому взаимодействию"

– Михаил Галузин

Он также добавил, что именно этот формат способен привнести безопасность и стабильность на Южный Кавказ.