В метро Тбилиси восстановили движение поездов

Опубликовано: 19:57, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Тбилиси снова могут пользоваться метрополитеном без ограничений. Ранее движение поездов было остановлено из-за технических проблем, возникших у одного из составов.

В Грузии к вечеру восстановили движение поездов на первой линии столичного метро. Об этом рассказали в Тбилисской транспортной компании.

Ранее поезда между станциями "театр Ахметели" и "Варкетили" не ходили из-за технических проблем, возникших у одного из составов.

В то же самое время вторая линия была доступна для пассажиров.

В настоящее время жители Тбилиси могут пользоваться обеими линиями подземки в обычном режиме.