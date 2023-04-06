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В метро Тбилиси восстановили движение поездов

В метро Тбилиси восстановили движение поездов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители Тбилиси снова могут пользоваться метрополитеном без ограничений. Ранее движение поездов было остановлено из-за технических проблем, возникших у одного из составов.

В Грузии к вечеру восстановили движение поездов на первой линии столичного метро. Об этом рассказали в Тбилисской транспортной компании.

Ранее поезда между станциями "театр Ахметели" и "Варкетили" не ходили из-за технических проблем, возникших у одного из составов.

В то же самое время вторая линия была доступна для пассажиров.

В настоящее время жители Тбилиси могут пользоваться обеими линиями подземки в обычном режиме.

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