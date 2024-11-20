Вестник Кавказа

В махачкалинском Ленинкенте построят новое футбольное поле

В махачкалинском Ленинкенте построят новое футбольное поле
© Фото: Telegram-канал спортивной школы “Олимп“
Мэрия Махачкалы выделила землю для нового футбольного поля в Ленинкенте – на нем смогут тренироваться и проводить серьезные игры воспитанники махачкалинской спортивной школы "Олимп".

В скором времени у дагестанских футболистов появится новая площадка для игр и тренировок – землю для ее строительства администрация Махачкалы выделила в поселке Ленинкент, сообщила пресс-служба мэрии.

Новое поле будет полноценной спортивной площадкой для тренировок и стадионом с трибунами для игр – оно раскинется на площади в 2 га, в него войдет основное футбольное поле с трибуной на 1200 человек, три тренировочных поля, а также парковка на 100 автомобилей, передает "АиФ-Дагестан".

Новое поле станет постоянной базой для воспитанников спортивной школы "Олимп", его возведут по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан".

Документ о строительстве на предоставленном земельном участке Управление спорта, туризма и работы с молодежью Махачкалы уже направило в адрес Минспорта Дагестана.

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