В Махачкале усиленно восстанавливают электроснабжение 

В связи с аномальной жарой, которая ведет к перегрузке электросетей и авариям, в Махачкале будут привлекаться дополнительные бригады специалистов. Это нужно для сокращения времени устранения возможных технологических нарушений.

В условиях аномально высокой температуры в Махачкале особенно актуальной стала проблема надежности работы технологических систем. Высокие температуры могут оказывать негативное воздействие на оборудование, приводя к аварийным ситуациям и простоям. Для предотвращения возможных проблем и устранения технических сбоев в Махачкале планируется привлечение дополнительных бригад энергетиков из регионов Северного Кавказа.

«Для более оперативного реагирования на технологические нарушения в городе руководство „Россети Северный Кавказ“ приняло решение командировать в филиал „Дагэнерго“ специалистов из других филиалов СКФО. Такая мера предпринимается для сокращения времени устранения возможных технологических нарушений, вызванных аномально жаркой погодой в регионе»

– филиал «Росссети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».

Оперативное реагирование на возможные технологические нарушения и аварийные ситуации требует наличия квалифицированных специалистов, готовых оперативно вмешиваться в процесс работы энергетических систем. Дополнительные бригады энергетиков, которые будут привлечены из регионов Северного Кавказа, обладают необходимыми знаниями и опытом для проведения аварийно-восстановительных работ.

Энергетики из соседних регионов приедут в Махачкалу к концу недели, чтобы приступить к работе по обслуживанию и ремонту энергетического оборудования. Их задачей будет не только устранение текущих технических проблем, но и разработка мер по повышению энергетической безопасности в условиях аномальной жары.