Вестник Кавказа

В Махачкале нашли крупную майнинг-ферму в гараже

В Махачкале нашли крупную майнинг-ферму в гараже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На подземной парковке в Махачкале обнаружена майнинг-ферма. Правоохранители изъяли сотни аппаратов для майнинга, незаконно потрачено электричества на 12 млн рублей.

В Дагестане полиция обнаружила майнинг-ферму, житель Махачкалы оборудовал незаконную ферму по майнингу криптовалют в гараже.

"Объект по добыче криптовалюты располагался в гараже подземной парковки одного из многоквартирных домов по улице Насрутдинова в Редукторном поселке. Сотрудники выявили ферму, оборудованную более 620 майнинг-аппаратами по добыче криптовалюты"

– МВД Дагестана

Владелец фермы - 35-летний местный житель. Его майнинг-ферма была нелегально подключена к линиям электропередачи. Ущерб оценивается в 12,2 млн рублей, такова оценка "Россети Северный Кавказ".

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