В Махачкале нашли крупную майнинг-ферму в гараже

На подземной парковке в Махачкале обнаружена майнинг-ферма. Правоохранители изъяли сотни аппаратов для майнинга, незаконно потрачено электричества на 12 млн рублей.
В Дагестане полиция обнаружила майнинг-ферму, житель Махачкалы оборудовал незаконную ферму по майнингу криптовалют в гараже.
"Объект по добыче криптовалюты располагался в гараже подземной парковки одного из многоквартирных домов по улице Насрутдинова в Редукторном поселке. Сотрудники выявили ферму, оборудованную более 620 майнинг-аппаратами по добыче криптовалюты"
– МВД Дагестана
Владелец фермы - 35-летний местный житель. Его майнинг-ферма была нелегально подключена к линиям электропередачи. Ущерб оценивается в 12,2 млн рублей, такова оценка "Россети Северный Кавказ".