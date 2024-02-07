В магазине в Темиртау взорвался газ

В казахстанском Темиртау взорвался магазин – причиной взрыва стала утечка газа. Двухэтажное здание обрушилось, начался пожар, под завалом оказались люди – со стихией борются спасатели ДЧС, на место взрыва едут дополнительные силы.

Сегодня утром в одном из магазинов в Темиртау (Карагандинская область Казахстана) прогремел взрыв – по версии спасателей, сдетонировал газ.

Сообщение о взрыве поступило в ДЧС региона в 08:06 (5:06 мск). Двухэтажное здание обрушилось, в нем начался пожар. Из-под завалов достали женщину, которая сообщила, что под завалам находится еще один человек, передает Sputnik Казахстан.

На данный момент состояние спасенной женщины неизвестно, спасатели приступили к тушению пожара и разбору здания.

На месте трагедии работают 17 человек личного состава и 5 единиц техники, к месту взрыва следуют дополнительные силы ДЧС.