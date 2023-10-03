В лагерь "Эрзи" в Ингушетии проведут газ

Детский лагерь в горах Ингушетии будет газифицирован, к сезону 2025 года обновленный и благоустроенный лагерь сможет принимать гостей.
"В республике реализуется инвестиционная программа, в рамках которой мы намерены провести работы по прокладке газопровода до детского оздоровительного лагеря "Эрзи", его протяженность составит 52 км"
– гендиректор филиала "Газпром межрегионгаз Назрань" Альберт Льянов
Труба будет проходить над поверхностью земли, маршрут прокладки по территории заповедника согласован, в ближайшее время стартуют строительно-монтажные работы, пишет ТАСС.
"Рассчитываем, что в конце 2024 - начале 2025 года будут завершены все строительные работы, а лагерь газифицирован"
– Льянов
Уникальный детский лагерь в заповедных горах обзаведется бассейном, столовой и новыми корпусами.