В лагерь "Эрзи" в Ингушетии проведут газ

Опубликовано: 14:58, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Газопровод до детского лагеря в заповеднике "Эрзи" будет проложен к 2025 году. Горный лагерь для детей в Ингушетии не имеет аналогов.

Детский лагерь в горах Ингушетии будет газифицирован, к сезону 2025 года обновленный и благоустроенный лагерь сможет принимать гостей.

"В республике реализуется инвестиционная программа, в рамках которой мы намерены провести работы по прокладке газопровода до детского оздоровительного лагеря "Эрзи", его протяженность составит 52 км"

– гендиректор филиала "Газпром межрегионгаз Назрань" Альберт Льянов

Труба будет проходить над поверхностью земли, маршрут прокладки по территории заповедника согласован, в ближайшее время стартуют строительно-монтажные работы, пишет ТАСС.

"Рассчитываем, что в конце 2024 - начале 2025 года будут завершены все строительные работы, а лагерь газифицирован"

– Льянов

Уникальный детский лагерь в заповедных горах обзаведется бассейном, столовой и новыми корпусами.