Башни древних ингушей возродят в 3D

Опубликовано: 7:12, 24 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погулять по древним башенным комплексам Ингушетии, познакомиться с бытом и нравами местных жителей сможет каждый, кто загрузит на телефон соответствующее приложение. Планируется, что создание программы завершится уже в начале 2024 года.

В Ингушетии сообщили о том, что наиболее крупные башенные комплексы республики получат вторую жизнь в формате 3D, в аналогичном формате будет воссоздан и быт местных обитателей.

При этом авторы проекта стремятся к максимальной достоверности: по словам руководителя проекта Заурбека Ведзижева, для создания соответствующего приложения будет оцифровано более двухсот памятников.

«В приложении пользователи смогут видеть, как выглядели башни, когда в них еще жили наши предки, как был построен их быт, как выглядели башни изнутри, какая утварь там находилась. При помощи этого приложения и сайта мы хотим все это воссоздать не только для нынешней молодежи, но и для будущих поколений»

– Заурбек Ведзижев

Планируется, что уже весной будущего года пользователи смогут начать пользоваться приложением и узнавать для себя подробности исторического и культурного наследия Ингушетии.