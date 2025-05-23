Вестник Кавказа

В лачинское село Бейлик продолжают прибывать жители

В лачинское село Бейлик продолжают прибывать жители
В Азербайджане 27 мая было открыто восстановленное село Бейлик Лачинского района. Сегодня в населенный пункт вернулась 41 семья.

В село Бейлик Лачинского района в четверг прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Напомним, 27 мая принял участие в открытии села Бейлик Лачинского района принял президент Азербайджана Ильхам Алиев, он вручил первым вернувшимся в родное село гражданам ключи от новых домов. 

Всего во вновь отстроенном селе будут проживать 90 семей – 360 человек. Сегодня в Бейлик переехала 41 семья - 163 человека.

Семьи, прибывшие в возрожденное село для постоянно проживания, получили ключи от новопостроенных частных жилых домов.

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