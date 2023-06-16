В курортный Алаколь стали ходить поезда "Тальго"

Опубликовано: 18:56, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба АО НК КТЖ

В расписании поездов в Казахстане появились новые маршруты - дважды в неделю из Астаны на курортное озеро Алаколь начал ходить пассажирский поезд из вагонов "Тальго".

Сегодня из казахстанской столицы к курорту Алаколь отправился первый состав с вагонами "Тальго", сообщили в национальной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ).

"Отправился в первый рейс пассажирский поезд "Тальго" по маршруту "Астана - Достык" №257/258 в направлении курортной зоны озера Алаколь"

- пресс-служба нацкомпании "Қазақстан темір жолы"

Поезд будет ходить два раза в неделю: из столицы – по воскресеньям, четвергам, со станции Достык – по понедельникам и по пятницам, одновременно он будет перевозить 346 пассажиров, передает Sputnik Казахстан.

От Астаны до Алаколя 1 399 км, это расстояние поезд будет проходить за 21 час 45 минут. Еще два таких же состава "Тальго" будут ходить между Алматы и Алаколем, расстояние от Алматы до Достыка составляет 846 км, время состава в пути – 17 часов 35 минут, отметили в компании.

Стоимость билета из Астаны начинается от 17 тыс тенге в зависимости от класса вагона. Из Алматы доехать до курорта будет дешевле - от 11 тыс тенге.

(1000 тенге = 185 рублей)