В Крыму ищут загадочного амурского тигра

На территории Крымского полуострова объявился краснокнижный тигр – откуда он взялся, непонятно, но сейчас его ищут все ветеринарные службы республики.

Крымские ветеринарные службы заняты поисками достаточно экзотического животного - краснокнижного тигра, следы которого обнаружены на полуострове, рассказал председатель госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов.

"Откуда могло взяться это животное, пока непонятно. В природе в Крыму они не живут. И непонятно, если это не дикое животное, а животное, имеющее отношение к человеку, почему оно не заходит в населенные пункты? Мы все находимся в режиме поиска. Как найдем, поймем, получится ли его каким-то образом безопасно для его жизни зафиксировать"

- Валерий Иванов

Уже поступила масса сигналов о присутствии животного, все они приходят с востока полуострова, из густонаселенного Ленинского района вдоль Азовского моря, и игнорировать их власти не могут. В то же время данных о пропаже этих животных от зоопарков или частных лиц не поступало, отметил Иванов, передает "Интерфакс".

Как полагают в Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора, "возмутителем спокойствия" стал амурский тигр, занесенный в Красную книгу РФ. Управление уже получило разрешение на его отлов и передачу на временное содержание.