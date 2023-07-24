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В Кремле заявили о возможных контактах Путина с Эрдоганом

В Кремле заявили о возможных контактах Путина с Эрдоганом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В настоящее время контакты Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируются, заявили в Кремле. Тем не менее, в Москве не стали их исключать.

Президент России Владимир Путин не планирует контактировать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в настоящее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тем не менее, пресс-секретарь российского лидера не стал исключать возможный телефонный разговор с главой Турецкой Республики.

Ранее Эрдоган заявлял о скором визите Путина в Турцию для обсуждения "зерновой сделки". По его словам, визит президента России уже обсуждался.

Путин пока не хочет разговаривать с Эрдоганом

Путин пока не хочет разговаривать с Эрдоганом

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