В Кремле заявили о возможных контактах Путина с Эрдоганом

Опубликовано: 13:07, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В настоящее время контакты Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируются, заявили в Кремле. Тем не менее, в Москве не стали их исключать.

Президент России Владимир Путин не планирует контактировать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в настоящее время, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тем не менее, пресс-секретарь российского лидера не стал исключать возможный телефонный разговор с главой Турецкой Республики.

Ранее Эрдоган заявлял о скором визите Путина в Турцию для обсуждения "зерновой сделки". По его словам, визит президента России уже обсуждался.