Вестник Кавказа

В Кремле высказались о предварительном отчете по авиакатастрофе под Актау

В Кремле высказались о предварительном отчете по авиакатастрофе под Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков обозначил позицию Москвы по расследованию авиакатастрофы под Актау. В Кремле считают, что давать оценки информации пока нет возможности.

В Кремле не считают возможным оценивать предварительные результаты расследования причин крушения борта Баку-Грозный под Актау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это предварительный отчет. Конечно, наше соответствующее ведомство с большим вниманием, с должным вниманием будет его изучать. Из администрации президента эту тему комментировать невозможно. Не считаем это возможным"

– Дмитрий Песков 

Ранее минтранс Казахстана опубликовал доклад о предварительных результатах расследования катастрофы борта AZAL под Актау. В ведомстве подчеркнули, что отчет носит предварительный характер и будет дополняться. 

Напомним, что рейс AZAL Баку-Грозный разбился под Актау в конце декабря. Из 67 человек на борту выжили 29.

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