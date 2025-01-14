В Кремле высказались о предварительном отчете по авиакатастрофе под Актау

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков обозначил позицию Москвы по расследованию авиакатастрофы под Актау. В Кремле считают, что давать оценки информации пока нет возможности.

В Кремле не считают возможным оценивать предварительные результаты расследования причин крушения борта Баку-Грозный под Актау, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это предварительный отчет. Конечно, наше соответствующее ведомство с большим вниманием, с должным вниманием будет его изучать. Из администрации президента эту тему комментировать невозможно. Не считаем это возможным"

– Дмитрий Песков

Ранее минтранс Казахстана опубликовал доклад о предварительных результатах расследования катастрофы борта AZAL под Актау. В ведомстве подчеркнули, что отчет носит предварительный характер и будет дополняться.

Напомним, что рейс AZAL Баку-Грозный разбился под Актау в конце декабря. Из 67 человек на борту выжили 29.