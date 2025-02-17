Вестник Кавказа

В Краснодаре 50 улиц остались без света

В Краснодаре 50 улиц остались без света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В понедельник у части населения Краснодара отключили подачу электроэнергии в связи с работами на сети. Свет в дома вернется к пяти вечера.

В Краснодаре 24 февраля более 50 улиц затронуло отключение электроэнергии, связанное с плановыми работами на сети.

Согласно сообщению Единой диспетчерской службы (ЕДДС), возобновить подачу электричества планируется сегодня в 17.00.

Список всех улиц и домов, оставшихся без света в понедельник, можно найти на страницах ЕДДС в соцсетях. Дополнительная информация предоставляется по телефону 255-45-66.

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