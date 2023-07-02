В Кракове завершились III Европейские игры

В воскресенье в Польше состоялась церемония закрытия III Европейских игр. В ходе соревнований, длившихся чуть меньше двух недель, было разыграно 253 комплекта наград в 29 видах спорта. Первое место в медальном зачете заняла сборная Италии.

Сегодня в польском городе Краков завершились III Европейские игры. В рамках соревнований, проходивших с 21 июня по 2 июля, представители 48 стран разыграли 253 комплекта наград в 29 видах спорта.

Как и Олимпийские игры, Европейские проходят раз в четыре года, однако их программа в отличие от олимпийской постоянно меняется. В частности, на Играх-2023 не было соревнований по аэробике, акробатике, спортивной гимнастике, вольной, греко-римской и женской борьбе, самбо, прыжков на батуте, велогонок на шоссе и треке.

Медальный зачет

Победителем медального зачета III Европейских игр стала сборная Италии, завоевавшая 100 наград (35 золотых, 26 серебряных и 39 бронзовых медалей) Второе место заняла команда Испании (21 золотая, 17 серебряных, 19 бронзовых), а третье – Украины (21-12-8). В топ-5 также вошли сборные Германии (20-16-27) и Франции (17-19-26).

Турция

Сборная Турции завоевала по итогам соревнований 38 медали (9 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых).

В стрельбе из пневматического пистолета "золото" турецкой команде принес Исмаил Келеш.

В соревнованиях по карате в категории кумите в весе до 60 кг лучшим стал Эрай Шамдан.

В кикбоксинге в дисциплине фулл-контакт в весе до 52 кг первое место занял Эмине Арслан.

Две золотые медали завоевали турецкие тхэквондистки Судэ Ярен Узунчавдар и Нафия Куш. Узунчавдал стала обладательницей награды высшей пробы в категории до 73 кг, а Куш – в категории выше 73 кг.

Еще по два "золота" были завоеваны Турцией в женском боксе и тайском боксе. В тайском боксе в категории до 51 кг сильнее всех стала Гулистан Туран, а в категории до 63,5 кг – Бедиха Таджильдиз. В боксе в категории 66 кг первое место у Бусеназ Сурменели, а в категории 50 кг – у Бусе Чакыроглу.

Азербайджан

Азербайджанские спортсмены завоевали на Евроиграх 11 медалей (3 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых).

В мужском каратэ в категории кумитэ в весе до 67 кг первым стал Турал Агаларзаде, а в категории свыше 84 кг Асиман Гурбанлы стал обладателем бронзовой медали. У женщин в категории кумитэ в весе до 68 кг золотую медаль завоевала Ирина Зарецкая.

В кикбоксинге в дисциплине фулл-контакт в весовой категории до 63,5 кг "золото" завоевал Фарид Агамогланов.

В мужском тхэквондо в весе до 54 кг серебряная медаль досталась Саяду Дадашову, а в весе до 58 кг Гашим Магомедов стал бронзовым призером.

В боксе у мужчин в весовой категории свыше 92 кг "серебро" завоевал Махаммад Абдуллаев, а в весе 80 кг Мурад Аллахвердиев получил бронзовую медаль.

В тайском боксе среди мужчин в категории до 67 кг бронзовая медаль досталась Хаялу Алиеву. У женщин в категории до 57 кг "бронза" у Айсу Девришовой, а в весе до 63,5 кг – у Эмили Рзаевой.

Грузия

Грузинская сборная завоевала по итогам Европейских игр 9 наград (4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали).

В фехтовании на саблях у мужчин обладателем золотой медали стал Сандро Базадзе.

В мужском тхэквондо в весовой категории до 74 кг первое место занял Зураб Кинцурашвили.

В соревнованиях по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт в весе до 75 кг обладателем "золота" стал Лука Шония. Бронзовую медаль в последний день соревнований принес команде кикбоксер Зураб Иваниадзе.

Еще одну медаль высшей пробы грузинская сборная завоевала в соревнованиях смешанных команд по дзюдо.

В соревнованиях по гребле на каноэ на дистанции 200 метров обладателем "серебра" стал Заза Надирадзе. В боксе среди мужчин серебряная медаль в категории 63,5 кг серебряная медаль досталась Лаше Гурули.

В мужском каратэ в категории кумитэ в весе 84 кг бронзовым призером стал Гогита Аркания, а в женском тайском боксе в категории до 54 кг еще одну "бронзу" в копилку грузинской сборной принесла Элене Лоладзе.

Армения

Представители Армении завоевали на Евроиграх одну серебряную и две бронзовых медали.

"Серебро" было завоевано Бешиком Хлгатяном и Эльмирой Карапетян в соревнованиях смешанных пар по стрельбе из пневматической винтовки.

Бронзовые медали принеси своей сборной Анита Макян и Нарек Хачикян. Макян сделала это в женском каратэ в категории кумитэ в весе до 68 кг, а Хачикян – в мужском тайском боксе в весе до 60 кг.