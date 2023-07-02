Азербайджан взял золото в кикбоксинге на Европейских играх

Опубликовано: 13:40, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Кикбоксер Фарид Агамогланов принес Азербайджану золото на III Европейских играх в Польше. Он одолел в финале итальянского спортсмена со счетом 3:0.

Представитель сборной Азербайджана Фарид Агамогланов стал победителем III Европейских игр. Он стал чемпионом среди кикбоксеров.

В финальном сражении азербайджанский спортсмен всухую одолел представителя Италии Дамиано Трамонтано со счетом 3:0.

Теперь в копилке сборной Азербайджана на III Европейских играх три медали высшей пробы.

Стоит добавить, что сегодня состоится церемония закрытия Игр. Всего на спортивном мероприятии разыграно 253 комплекта наград в 29 видах спорта.