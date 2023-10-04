В Кисловодске заговорили о двойном увеличении курортного сбора

Опубликовано: 19:47, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мэр Кисловодска захотел увеличить курортный сбор в два раза. Он вынес этот вопрос на обсуждение в социальных сетях и решил провести опрос среди подписчиков.

Кисловодский градоначальник Евгений Моисеев опубликовал в своем телеграм-канале опрос по вопросу удвоения курортного сбора для туристов.

По его словам, сбор должен составить 200 рублей в сутки, а вырученные деньги будут потрачены на обустройство всего города-курорта.

При этом глава города отметил, что данное предложение может не понравиться отдыхающим – плательщикам сбора, которые хотят отдыхать в комфортных условиях.