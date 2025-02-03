Вестник Кавказа

В КБР завершили расследование уголовного дела по факту гибели ребенка

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Утопление девочки в котловане расследовали правоохранители Нальчика. Обвиняемым проходит начальник рабочей бригады.

СК по Кабардино-Балкарии завершил расследование уголовного дела по факту гибели семилетней девочки, которая утонула в котловане в Нальчике летом прошлого года. 

Как установило следствие, яма была вырыта коммунальными службами для модернизации теплотрассы. Коммунальщики не огородили место проведения работ и не установили знаки, которые бы предупреждали местных жителей. 

Бригада рабочих покинула место проведения работ после начала дождя, яма осталась без присмотра. В заполненный дождевой водой котлован упала девочка, которая утонула. 

Руководителю бригады предъявлено обвинение, ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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