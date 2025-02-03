В КБР завершили расследование уголовного дела по факту гибели ребенка

Утопление девочки в котловане расследовали правоохранители Нальчика. Обвиняемым проходит начальник рабочей бригады.

СК по Кабардино-Балкарии завершил расследование уголовного дела по факту гибели семилетней девочки, которая утонула в котловане в Нальчике летом прошлого года.

Как установило следствие, яма была вырыта коммунальными службами для модернизации теплотрассы. Коммунальщики не огородили место проведения работ и не установили знаки, которые бы предупреждали местных жителей.

Бригада рабочих покинула место проведения работ после начала дождя, яма осталась без присмотра. В заполненный дождевой водой котлован упала девочка, которая утонула.

Руководителю бригады предъявлено обвинение, ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.