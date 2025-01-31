Угарный газ убил женщину в КБР

В Кабардино-Балкарии женщина умерла от угарного газа. В ее гибели обвиняют местного слесаря, против него завели уголовное дело.

Жительница Кабардино-Балкарии умерла от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 3 января 2025 года в населенном пункте Кенделен. Женщина погибла от газа в угарной комнате.

По данным следствия, в апреле 2024 года в доме проверялось газовое оборудование. Слесарь обнаружил в ванной газовый котел кустарного производства и отсутствие приточной вентиляции.

Отмечается, что подозреваемый не отключил газ и не потребовал устранить нарушения. Против него заведено дело за причинение смерти из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.