В КБР появится единая водоснабжающая компания

Глава КБР анонсировал создание в регионе единой компании, которая займется водоснабжением региона. Это стало возможным, в том числе, благодаря росту сбора оплаты за услуги ЖКХ.

Для прозрачности сферы сбора оплаты коммунальных услуг в Кабардино-Балкарии была создана единая компания по водоснабжению.

"Мы сейчас занимаемся объединением всех водоснабжающих компаний в единую компанию, которая будет более прозрачной. Сначала на районных уровнях объединяем всех. Это позволит более прозрачно собирать [платежи], распределять те же субсидии для модернизации сетей"

– глава региона Казбек Коков

По его словам, в республике будет проводиться значительная работа, направленная на обновление системы ЖКХ.

Региональный лидер подчеркнул, что решать данный вопрос было необходимо уже давно, однако возможно это стало только после того, как местные жители начали активнее оплачивать услуги ЖКХ.