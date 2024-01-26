Вестник Кавказа
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В казахстанском Семее пылает крупнейший торговый центр

В казахстанском Семее пылает крупнейший торговый центр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в казахстанском Семее вспыхнул пожар в крупнейшем торговом центре города, его тушат сотрудники МЧС Казахстана.

Специалисты МЧС Казахстана тушат пожар, вспыхнувший минувшей ночью в крупнейшем торговом доме "Акшын" в городе Семей - административном центре Абайской области, сообщает Telegram-канал Sputnik Казахстан.

"Пожар в крупнейшем торговом доме Семея возник около 03:00. Противопожарные силы занимаются тушением огня"

- полиция Абайской области

Какова площадь возгорания, есть ли жертвы и пострадавшие, а также как идет борьба с огнем, пока неизвестно.

Полицейские перекрыли движение по нескольким близлежащим улицам в районе торгового центра, чтобы обеспечить подъезд пожарных машин и соблюдение общественного порядка.

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