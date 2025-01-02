В казахстанском Петропавловске пылает крытое футбольное поле

Сегодня ранним утром в казахстанском Петропавловске загорелся стадион "Жастар" - пламя охватило крытое футбольное поле, сейчас огонь тушат подразделения городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
Ранним утром сегодня в казахстанском Петропавловске вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил стадион "Жастар", сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
"На данный момент неизвестно, что могло стать причиной пожара. Специалисты начнут расследование сразу после локализации огня"
- ДЧС Казахстана
Возгорание началось в подсобном помещении комплекса, после чего огонь стал быстро распространяться на крытое футбольное поле. Сейчас в зоне жилых домов возле стадиона стоит сильный запах гари, столбы дыма достигли высоты многоэтажного дома, передает Sputnik Казахстан.
На месте происшествия работают пожарные расчеты городского ДЧС.
Информация о точных масштабах возгорания и возможных повреждениях уточняется, добавили в ДЧС.