Вестник Кавказа

В казахстанском Петропавловске пылает крытое футбольное поле

В казахстанском Петропавловске пылает крытое футбольное поле
© Фото: ДЧС Казахстана
Сегодня ранним утром в казахстанском Петропавловске загорелся стадион "Жастар" - пламя охватило крытое футбольное поле, сейчас огонь тушат подразделения городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Ранним утром сегодня в казахстанском Петропавловске вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил стадион "Жастар", сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

"На данный момент неизвестно, что могло стать причиной пожара. Специалисты начнут расследование сразу после локализации огня"

- ДЧС Казахстана

Возгорание началось в подсобном помещении комплекса, после чего огонь стал быстро распространяться на крытое футбольное поле. Сейчас в зоне жилых домов возле стадиона стоит сильный запах гари, столбы дыма достигли высоты многоэтажного дома, передает Sputnik Казахстан.

На месте происшествия работают пожарные расчеты городского ДЧС.

Информация о точных масштабах возгорания и возможных повреждениях уточняется, добавили в ДЧС.

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