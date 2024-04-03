В Казахстане ждут ухудшения ситуации из-за сильных дождей

Специалисты "Казгидромета" предупреждают жителей Казахстана о дождях, которые грозят еще большим ростом уровня воды.
"Сильный дождь прогнозируется 9 апреля на юге и юго-востоке страны, сильные осадки 9-11 апреля на востоке, 11 апреля в центре Казахстана. Также усилится ветер, в южных регионах ожидаются грозы, град и шквалистый ветер"
– синоптики
В понедельник также есть вероятность дождей на северо-западе, севере, в центре. По Актюбинской и Акмолинской областям объявлено штормовое предупреждение.
"По Актобе в период с 7 по 10 апреля в связи с прогнозом повышения температур воздуха и осадками в виде дождя ожидается дальнейшее повышение уровня воды и выход воды на пойму"
– синоптики
До критических отметок в ближайшие дни поднимутся реки Жабай и Калкутан.
Сотрудники МЧС в Казахстане с начала паводкового периода этой весной уже эвакуировали 76 тыс человек. Паводки продолжаются.