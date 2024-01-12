В Казахстане заработают новые филиалы мировых вузов

В нынешнем 2024 году в Казахстане заработают филиалы четырех иностранных вузов, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
"В этом году откроется еще четыре филиала иностранных вузов. Первое, очень хорошая новость, это городской университет Гонконга - City university of Hong Kong - 82 место в мировом рейтинге, в топ-100 входит, заработает на базе университета имени Сатпаева"
- Саясат Нурбек
На базе Таразского университета имени Дулати откроется филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева, а в России в этом году заработает филиал КазНУ имени Аль-Фараби, договоренность об этом уже есть, отметил министр, передает Sputnik Казахстан.
Казахстанские студенты также смогут учиться в филиале американского вуза The Pennsylvania State University, который откроется в Алматы, а на базе Национального аграрного университета заработает филиал знаменитого Ташкентского института инженеров ирригации и водных ресурсов, продолжил министр.
Что касается казахстанских вузов, то филиал одного из них - университета имени Ауэзова – откроется в узбекском городе Чирчик, заключил Нурбек.
Напомним, в Казахстане уже работают 12 филиалов сильных зарубежных университетов.