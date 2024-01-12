В Казахстане заработают новые филиалы мировых вузов

Миннауки Казахстана анонсировало открытие новых иностранных вузов с мировыми именами: в их числе – университеты Гонконга, Пенсильвании (США), России и Узбекистана. Вузы страны также откроют свои филиалы в соседних государствах.

В нынешнем 2024 году в Казахстане заработают филиалы четырех иностранных вузов, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"В этом году откроется еще четыре филиала иностранных вузов. Первое, очень хорошая новость, это городской университет Гонконга - City university of Hong Kong - 82 место в мировом рейтинге, в топ-100 входит, заработает на базе университета имени Сатпаева"

- Саясат Нурбек

На базе Таразского университета имени Дулати откроется филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева, а в России в этом году заработает филиал КазНУ имени Аль-Фараби, договоренность об этом уже есть, отметил министр, передает Sputnik Казахстан.

Казахстанские студенты также смогут учиться в филиале американского вуза The Pennsylvania State University, который откроется в Алматы, а на базе Национального аграрного университета заработает филиал знаменитого Ташкентского института инженеров ирригации и водных ресурсов, продолжил министр.

Что касается казахстанских вузов, то филиал одного из них - университета имени Ауэзова – откроется в узбекском городе Чирчик, заключил Нурбек.

Напомним, в Казахстане уже работают 12 филиалов сильных зарубежных университетов.