Вестник Кавказа

В Казахстане законодательно запретят одежду, скрывающую лицо

Мусульманки в никабе в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ввести запрет на предметы гардероба, которые скрывают лицо, хотят в Казахстане. В Сенате республики рассмотрели соответствующие поправки в закон.

Поправки в закон "О профилактике правонарушений" рассмотрел Сенат Казахстана.

Планируется ввести запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо.

"Чтобы предотвратить правонарушения, совершаемые с использованием предметов одежды, которые мешают распознать лицо"

– сенатор Наурызбай Бакадамов

Исключение делается в случаях, когда лицо скрыто одеждой в медицинских целях, для гражданской защиты, в рамках спортивных мероприятий, а также при различных погодных условиях.

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