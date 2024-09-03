В Казахстане законодательно запретят одежду, скрывающую лицо

Ввести запрет на предметы гардероба, которые скрывают лицо, хотят в Казахстане. В Сенате республики рассмотрели соответствующие поправки в закон.
Поправки в закон "О профилактике правонарушений" рассмотрел Сенат Казахстана.
Планируется ввести запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо.
"Чтобы предотвратить правонарушения, совершаемые с использованием предметов одежды, которые мешают распознать лицо"
– сенатор Наурызбай Бакадамов
Исключение делается в случаях, когда лицо скрыто одеждой в медицинских целях, для гражданской защиты, в рамках спортивных мероприятий, а также при различных погодных условиях.