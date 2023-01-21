В Казахстане прорвало плотину

Ряд населенных пунктов Алма-Атинской области Казахстана оказался под угрозой затопления после того, как произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. На месте работают сотрудники МЧС, причины ЧП устанавливаются.

Промоина образовалась в плотине Ворошиловского водохранилища в Алма-Атинской области Казахстана. Это вызвано несоблюдением технологических процессов при строительстве плотины и ее эксплуатации.

"В селе Байкент Алма-Атинской области произошел проран (промоина) плотины Ворошиловского водохранилища. Вода уходит по основному руслу реки Жармухамбет и впадает в пруды, в которых все шлюзы открыты. Вода сбрасывается в транзитном режиме"

– пресс-служба МЧС

В настоящее время спасатели проводят оповещение местных жителей, также оценивается степень угрозы затопления населенных пунктов.

В областной администрации уточнили, сто ширина прорана составила около пяти метров, при том что фактический объем водохранилища составляет 700 тыс куб. м.

Отметим, что к образованию прорывов могут приводить несколько причин – это и недостаточное укрепление и компактность материалов, использованных при строительстве, что может привести к понижению прочности конструкции и образованию трещин, через которые начинает вытекать вода, вызывая образование промоины.

Влияние промоины на плотину и окружающую среду

Промоина в плотине может привести к серьезным последствиям, таким как нарушение целостности сооружения, угроза для жизни и здоровья людей, а также разрушению окружающей природной среды. Поэтому важно своевременно выявлять и устранять подобные проблемы.