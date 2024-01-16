В Казахстане обнаружили еще один тайник с оружием

Спецслужбы Казахстана продолжают находить похищенное во время январских событий 2022 года оружие – очередная такая находка открылась после замлетрясения в Алматы.

Практически сразу после землетрясения в Алматы сотрудники Комитета национальной безопасности обнаружили схрон с арсеналом оружия, передает пресс-служба ведомства.

"Изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы "Калашникова", пистолеты, ружья, а также 5 гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра"

- КНБ Казахстана

Как полагают следователи, проводящие досудебное расследование, именно это оружие было похищено со складов во время январских событий, - добавили в ведомстве.

Напомним, во время беспорядков в январе 2022 года со складов Минобороны страны было украдено 2 960 единиц оружия и 63 тыс боеприпасов, которое изымалось из разных тайников по всей стране в течение двух лет.