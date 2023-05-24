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В Казахстане нашли достойное применение изъятым у коррупционеров деньгам

В Казахстане нашли достойное применение изъятым у коррупционеров деньгам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министерство просвещения Казахстана утвердило список школ, которые построят на средства коррупционеров – они будут возведены по всей стране и помогут разгрузить переполненные учебные учреждения.

Власти Казахстана приняли решение на сумму 96 млрд 495 млн тенге, изъятых у коррупционеров, реализовать по всей стране 62 проекта и по строительству новых школ, так и по строительству пристроек к переполненным существующим школам.

Новые школы позволят перевести на односменное обучение 38 369 учеников, особенно это ощутят ученики школ Астаны и Алматинской области – там возведут по 10 школ и пристроек, передает Sputnik Казахстан.

Девять новых школ построят в Туркестанской области, а меньше всего новых зданий будет возведено в Павлодарской, Улытауской и Жетысуской областях, где запланировано по одному проекту.

Все данные по проектам открыты и опубликованы Список проектов и сколько денег будет выделено на каждый проект, можно посмотреть на сайте Минпросвещения Казахстана.

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