В Казахстане нашли достойное применение изъятым у коррупционеров деньгам

Власти Казахстана приняли решение на сумму 96 млрд 495 млн тенге, изъятых у коррупционеров, реализовать по всей стране 62 проекта и по строительству новых школ, так и по строительству пристроек к переполненным существующим школам.
Новые школы позволят перевести на односменное обучение 38 369 учеников, особенно это ощутят ученики школ Астаны и Алматинской области – там возведут по 10 школ и пристроек, передает Sputnik Казахстан.
Девять новых школ построят в Туркестанской области, а меньше всего новых зданий будет возведено в Павлодарской, Улытауской и Жетысуской областях, где запланировано по одному проекту.
Все данные по проектам открыты и опубликованы Список проектов и сколько денег будет выделено на каждый проект, можно посмотреть на сайте Минпросвещения Казахстана.