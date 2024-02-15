В Карачаево-Черкесии реконструируют драматический театр

В Черкесске реконструируют драмтеатр. Планируется провести полную реконструкцию здания. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии.

Уже в этом году начнется реконструкция здания единственного драмтеатра КЧР, который находится в столице республики.

«В этом году приступаем к работам, уже прошли госэкспертизу. Предусмотрены средства в бюджете»

– глава региона Рашид Темрезов.

У театра богатая история и по словам местных жителей, он – душа культурной жизни региона и местом, где молодые актеры получают свое образование и развивают свой талант.

Однако существующее здание драматического театра требует срочной реконструкции. Оно вышло из строя из-за длительной эксплуатации и недостаточного финансирования.

Власти Карачаево-Черкесии осознают важность реконструкции здания драматического театра и выделили средства на этот проект. Планируется провести полную реконструкцию здания, включая замену крыши, укрепление стен и обновление зрительного зала. Также планируется улучшить техническое оборудование театра, чтобы создать комфортные условия для актеров и зрителей.