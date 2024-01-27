Александринский театр и Азербайджанский драмтеатр объявили о сотрудничестве

Руководство азербайджанского и санкт-петербургского драмтеатров заключило сегодня в Баку договор о взаимодействии. Уже завтра в рамках этого соглашения в столице Азербайджана начнет работать Александринская театральная школа.

Сегодня в Баку прошла церемония подписания документов о сотрудничестве между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и Александринским театром (СПб). В церемонии участвовали и.о. директора Азербайджанского драмтеатра Ильхам Аскеров и директор Александринского театра Сергей Емельянов.

В ходе мероприятия Ильхам Аскеров подчеркнул, что сотрудничество двух театров внесет значительный вклад в историю культурного взаимодействия двух стран. Подписанный документ позволит усилить работу по сохранению культурных ценностей и укрепит контакты Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в искусстве.

Сергей Емельянов, в свою очередь, сообщил, что с понедельника в Баку начинает работать Александринская театральная школа. Он передал Ильхаму Аскерову приглашение на XV Международный театральный фестиваль в Александринском театре.

И.о. председателя Союза театральных деятелей Азербайджана Гаджи Исмаилов наградил директора Александринского театра медалью "Сенеткар".