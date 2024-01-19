В Карачаево-Черкесии покажут быт древних горцев

В Карачаево-Черкесии создадут новый туристический объект. Он разместится на территории горного аула, где находятся полуразрушенные древние сторожевые башни 13 века, которые в процессе будут реконструированы.

В КЧР возьмутся за восстановление древних сторожевых построек, датируемых 13 веком. На территории горного аула Хурзук, где размещены башни будет находиться новый туристический объект «Крачаевское подворье». Такую информацию озвучил представитель Русского географического общества Али Узденов.

"Чтобы показать идентичность аула, мы сделали программу. Можно будет попробовать, посмотреть, пощупать быт и жизнь горцев-карачаевцев. Они занимались скотоводством, охраняли себя, выращивали кое-какие культуры, капусту"

- Али Узденов

На территории подворья восстановят башню Мамия-Кала, высота которой составляет 35 метров.

Отмечается что реконструкция этой башни даст старт восстановлению других подобных объектов, но уже на территории Архыза. В частности, будет восстановлена башня Алан-Кала, которая в древности могла служить защитным сооружением для целой семьи.

Узденов подчеркнул, что подобные здания сооружались по наитию и не имели ни чертежей, ни проектов, при этом постройки сохранились до наших времен и отличаются особой устойчивостью.

"Стояло века, очень крепко, в основание клали самые большие камни, скалы. Сейчас, и восстанавливая Мамию-Калу, и приступая к башне Алан-Кала, мы учли опыт наших ингушских братьев, которые имеют богатый опыт восстановления башен на территории Ингушетии"

- Али Узденов