В Карачаево-Черкесии отремонтировали крупную подстанцию

В КРЧ завершили капремонт подстанции "Кош-Хабль". После проведенных работ улучшится энергоснабжение более чем 10 тыс местных жителей.
В Карачаево-Черкесии выполнили капремонт подстанции "Кош-Хабль". Об этом в понедельник рассказали в ПАО "Россети Северный Кавказ".
Там отметили, что после ремонта, выполненного специалистами компании, повысится надежность энергоснабжения свыше 14 тыс местных жителей, а также примерно трех десятков социально значимых объектов.
В общей сложности в течение этого года отремонтируют о выполнят техническое обслуживание более чем на 60 подстанциях и 4 распределительных пунктах, которые снабжают электроэнергией населенные пункты республики.