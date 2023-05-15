В Карачаево-Черкесии отремонтировали крупную подстанцию

Опубликовано: 14:21, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В КРЧ завершили капремонт подстанции "Кош-Хабль". После проведенных работ улучшится энергоснабжение более чем 10 тыс местных жителей.

В Карачаево-Черкесии выполнили капремонт подстанции "Кош-Хабль". Об этом в понедельник рассказали в ПАО "Россети Северный Кавказ".

Там отметили, что после ремонта, выполненного специалистами компании, повысится надежность энергоснабжения свыше 14 тыс местных жителей, а также примерно трех десятков социально значимых объектов.

В общей сложности в течение этого года отремонтируют о выполнят техническое обслуживание более чем на 60 подстанциях и 4 распределительных пунктах, которые снабжают электроэнергией населенные пункты республики.