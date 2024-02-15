Вестник Кавказа

В Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют 18 школ

В Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют 18 школ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР в ближайший год капитально отремонтируют 18 школ. Об этом сообщил глава региона.

В Карачаево-Черкесии продолжится реализация программы, направленной на капитальный ремонт средних образовательных учреждений. Об это заявил глава республики, отчитываясь перед главой государства.

«В этом году начнем ремонт 18 школ республики. Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас за программу капремонта школ»

– Рашид Темрезов

Чиновник отметил, что для его региона реализация данной программы тем важнее, что большинство школ находится в селах и малых гардах. Планируется, что ремонт школ завершится к 2025 году.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1435 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские туристы массово бронируют горнолыжные курорты на 23 февраля

Российские туристы массово бронируют горнолыжные курорты на 23 февраля

Прикубанский район КЧР соберет всероссийский форум сельской молодежи

Прикубанский район КЧР соберет всероссийский форум сельской молодежи

Молодежный центр в Черкесске будет готовить кадры для легпрома

Молодежный центр в Черкесске будет готовить кадры для легпрома

Мир напишет диктант на языках народов КЧР

Мир напишет диктант на языках народов КЧР

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы