В Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют 18 школ

В КЧР в ближайший год капитально отремонтируют 18 школ. Об этом сообщил глава региона.
В Карачаево-Черкесии продолжится реализация программы, направленной на капитальный ремонт средних образовательных учреждений. Об это заявил глава республики, отчитываясь перед главой государства.
«В этом году начнем ремонт 18 школ республики. Владимир Владимирович, хочу поблагодарить вас за программу капремонта школ»
– Рашид Темрезов
Чиновник отметил, что для его региона реализация данной программы тем важнее, что большинство школ находится в селах и малых гардах. Планируется, что ремонт школ завершится к 2025 году.