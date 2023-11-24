Вестник Кавказа

В Карабахе найден крупный склад боеприпасов

В Карабахе найден крупный склад боеприпасов
© Фото: Министерство обороны Азербайджана
В Карабахском экономическом районе найдено масштабное количество оружия и боеприпасов ВС Армении.

Крупный схрон оружия был обнаружен в ходе оперативно-розыскной работы в Карабахском экономическом районе. Информацию об этом предоставило Минобороны Азербайджанской Республики.

Ведомство уточняет, что боеприпасы были найдены в задании гражданского назначения.

«При осмотре объекта гражданского назначения в населенном пункте Ортакенд Карабахского региона, когда-то использовавшегося армянами в качестве склада боеприпасов, было обнаружено значительное количество различных типов мин, самодельных взрывных устройств кустарного производства и большое количество других боеприпасов»

- Министерство обороны Азербайджана

Отмечается, что все снаряды были изъяты саперами армии Азербайджана.

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