В Карабахе найден крупный склад боеприпасов

В Карабахском экономическом районе найдено масштабное количество оружия и боеприпасов ВС Армении.
Крупный схрон оружия был обнаружен в ходе оперативно-розыскной работы в Карабахском экономическом районе. Информацию об этом предоставило Минобороны Азербайджанской Республики.
Ведомство уточняет, что боеприпасы были найдены в задании гражданского назначения.
«При осмотре объекта гражданского назначения в населенном пункте Ортакенд Карабахского региона, когда-то использовавшегося армянами в качестве склада боеприпасов, было обнаружено значительное количество различных типов мин, самодельных взрывных устройств кустарного производства и большое количество других боеприпасов»
- Министерство обороны Азербайджана
Отмечается, что все снаряды были изъяты саперами армии Азербайджана.
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