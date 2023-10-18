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В Кайтагском районе Дагестана построят семейный туркомплекс

В Кайтагском районе Дагестана построят семейный туркомплекс
© Фото: пресс-служба главы Дагестана
Власти Дагестана приняли решение построить в Кайтагском районе республики уютный "семейный" туристический комплекс из 20 гостевых домов и гостиницы.

В Кайтагском районе Дагестана в месте, которое облюбовали туристы, в скором времени начнется строительство туристического комплекса "домашнего" формата "Львиная голова", сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Комплекс будет включать в себя 20 гостевых деревянных домов, в которых сможет удобно разместиться семья с детьми, компактную гостиницу, способную одновременно разместить отдыхающих в своих 50-ти номерах, и ресторанный комплекс на 400 мест. Для семейных туристов с детьми будут созданы детские зоны отдыха, а также спортивные и развлекательные площадки, передает "АиФ-Дагестан".

Строительство комплекса, на которое будет затрачено 500 млн рублей, планируется завершить к 2025 году.

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