В Кабардино-Балкарии заработал обновленный мост через Баксан

Сегодня на трассе Р-217 "Кавказ" торжественно открыли капитально отремонтированный крупный мост через реку Баксан – теперь он способен выдерживать большие нагрузки.

Мост длиной 122 метра через реку Баксан в Кабардино-Балкарии (КБР) на трассе "Кавказ" сегодня заработал снова – его торжественно открыли после капитального ремонта, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

Крупный пятипролетный мост на 429-м километре трассы Р-217 "Кавказ" не просто обновили, а из двухполосного сделали четырехполоснвм, и это вполне обоснованно - в последние годы поток транспорта по трассе вызрос до 35 тыс автомобилей в сутки, написал Коков.

Обновленный мост теперь без труда выдержит любые нагрузки – ведь его грузоподъемность была значительно увеличена, добавил Коков, отметив, что КБР стала регионом-лидером по исполнению нацпроекта "Безопасные качественные дороги".