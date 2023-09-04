В Кабардино-Балкарии сообщили о возросшем риске природных пожаров

Опубликовано: 18:04, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Угроза возникновения природных пожаров в КБР 4-5 сентября будет выше обычного. В МЧС предупреждают о повышенной пожароопасности на территории республики.

В понедельник, 4 сентября, ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило заявление, в котором предупредило местных жителей и находящихся в республике туристов об угрозе возникновения пожаров природного происхождения.

В ведомстве отметили, что сегодня и до конца завтрашнего дня ожидается пожарная опасность 5-го класса в Баксанском, Лескенском, Майском, Прохладненском и Урванском районах, а также на предгорных территториях еще трех районов – Зольского, Чегемского и Черекского.

Кроме того, до 5 сентября включительно пожароопасно будет в городском округе Нальчика.

В связи с этим на территории региона было объявлено штормовое предупреждение.