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В Кабардино-Балкарии сообщили о возросшем риске природных пожаров

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Угроза возникновения природных пожаров в КБР 4-5 сентября будет выше обычного. В МЧС предупреждают о повышенной пожароопасности на территории республики.

В понедельник, 4 сентября, ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии распространило заявление, в котором предупредило местных жителей и находящихся в республике туристов об угрозе возникновения пожаров природного происхождения.

В ведомстве отметили, что сегодня и до конца завтрашнего дня ожидается пожарная опасность 5-го класса в Баксанском, Лескенском, Майском, Прохладненском и Урванском районах, а также на предгорных территториях еще трех районов – Зольского, Чегемского и Черекского.

Кроме того, до 5 сентября включительно пожароопасно будет в городском округе Нальчика.

В связи с этим на территории региона было объявлено штормовое предупреждение.

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